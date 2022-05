Juventus, Arrivabene: “Vlahovic? Anche Ibrahimovic è stato criticato” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic, paragonandolo a Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato di Dusan, paragonandolo a Zlatan

Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene, prima della finale di Coppa Italia: “Ottima atmosfera tra due belle squ… - forumJuventus : 'Arrivabene: la Juventus sul mercato farà colpi sostenibili, al momento non sono previsti colpi di teatro'?… - dybalaorchiesa : RT @Nathan_Gr_: #Arrivabene:”'Un'offerta al ribasso non sarebbe stata rispettosa”. #Agnelli: “Fare un'offerta non consona a Paulo non sare… - paulosiamoconte : RT @Nathan_Gr_: #Arrivabene:”'Un'offerta al ribasso non sarebbe stata rispettosa”. #Agnelli: “Fare un'offerta non consona a Paulo non sare… - daniele_fierro : RT @Nathan_Gr_: #Arrivabene:”'Un'offerta al ribasso non sarebbe stata rispettosa”. #Agnelli: “Fare un'offerta non consona a Paulo non sare… -