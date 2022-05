Juve, Nedved: “Dybala via? Ha fatto richieste altissime” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dybala ha fatto richieste altissime, giustamente perché è un grande giocatore”. Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, risponde così a Sportmediaset.it alle domande sui motivi del divorzio tra la Juve e Paulo Dybala, libero a parametro zero al termine della stagione dopo il mancato rinnovo del contratto. “Dove si è arenata la trattativa per il rinnovo di Dybala? È difficile dire dove si sia arenata. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%, sia in campo che fuori dal campo. Lui ha fatto richieste altissime, giustamente perché è un grande giocatore. Noi non ce la siamo sentiti di accettarle e le strade si sono divise. Ma questo non vuol dire ... Leggi su funweek (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “ha, giustamente perché è un grande giocatore”. Pavel, vicepresidente dellantus, risponde così a Sportmediaset.it alle domande sui motivi del divorzio tra lae Paulo, libero a parametro zero al termine della stagione dopo il mancato rinnovo del contratto. “Dove si è arenata la trattativa per il rinnovo di? È difficile dire dove si sia arenata. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%, sia in campo che fuori dal campo. Lui ha, giustamente perché è un grande giocatore. Noi non ce la siamo sentiti di accettarle e le strade si sono divise. Ma questo non vuol dire ...

