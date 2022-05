Juve, Nedved: 'Dybala? Abbiamo valutato anche l'extra - campo' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervistato da SportMediaset nel prepartita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved ha rilasciato dichiarazioni significative sulle tematiche ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervistato da SportMediaset nel prepartita della finale di Coppa Italia trantus e Inter, il vicepresidente dei bianconeri Pavelha rilasciato dichiarazioni significative sulle tematiche ...

Advertising

sportmediaset : Nedved: 'Dybala? Richieste altissime, non ce la siamo sentita di rinnovare' #juve #dybala #nedved #vlahovic… - DiMarzio : .?@juventusfc?, le parole di #Nedved sul futuro di #Chiellini e il mancato rinnovo di #Dybala - _Morik92_ : La #Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo. Non solo #MilinkovicSavic, di recente (tra ieri e giovedì scors… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .?@juventusfc?, le parole di #Nedved sul futuro di #Chiellini e il mancato rinnovo di #Dybala - peppesz : RT @AlaimoGiuseppe: @juventusfc Allegri sei una Vergogna! Dirigenza arrivabene il pallone gonfiato e cherubini compreso agnelli e nedved v… -