Juve-Inter, non c'è solo il caso Dybala: il derby d'Italia è sul mercato, tutti i nomi (Di mercoledì 11 maggio 2022) C'è Juve-Inter, una partita mai uguale a tutte le altre. Se c'è un trofeo in palio, poi, le motivazioni si alimentano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) C'è, una partita mai uguale a tutte le altre. Se c'è un trofeo in palio, poi, le motivazioni si alimentano...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - irbetti : RT @InNomeDellaJ: I 'tifo Juve da una vita' che sperano in una sconfitta contro l'Inter, solo per correre su Twitter a scrivere Allegri out… - pizio75 : RT @InNomeDellaJ: I 'tifo Juve da una vita' che sperano in una sconfitta contro l'Inter, solo per correre su Twitter a scrivere Allegri out… -