Juve-Inter 2 a 4, i nerazzurri dilagano nei supplementari e conquistano la Coppa Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono stati 90 minuti giocati a viso aperto ma molto equilibrati quelli andati in scena all'Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ma sulla lunga distanza i bianconeri non sono riusciti ad arginare l'avanzata dei nerazzurri che, grazie anche a due rigori, sono riusciti a portare a casa il trofeo. Passano appena 6 minuti ed è Nicolò Barella a sbloccare un match che si annuncia subito molto tirato e ricco di emozioni. Dopo l'exploit dei milanesi, però, piano piano esce anche la Juve che inizia a spingere e al 50esimo, nel giro di due minuti, riesce addirittura a ribaltare il risultato prima con un bolide di Alex Sandro che sorprende un colpevole Handanovic e poi con il solito Vlahovic. Mancano 10 minuti al termine della gara quando un rigore offre l'opportunità alla ...

