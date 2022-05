Jurgen Klopp | “Haaland una bestia | ma il City non vince grazie ad un solo giocatore”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “E’ una vera“.usa queste parole per descrivere Erling, nuovo attaccante del Manchester. “Erling è un grande, ma il Manchester, per il modo in cui gioca, non è mai stato, né sarà mai una squadra chele partitea uncalciatore. Purtroppo è un ottimo acquisto per i Citizens,segnerà molti gol mettendola dentro sul secondo palo, poi ha anche altre caratteristiche, in alcune situazioni di gioco è una vera“, dice il tedesco sottolineando la potenza atletica del nuovodei Citizens, annunciato ieri con un post sui social. Ieri il Liverpool ha battuto 2-1 l’Aston Villa di Gerrard a ...

"Segnerà tanti gol, ma la squadra di Guardiola non dipende mai da un solo giocatore", ha spiegato il tedesco BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - "E' una vera bestia". Bastano poche parole aper spiegare che tipo di attaccante è Erling Haaland, nuovo attaccante del Manchester City. Grande stima da parte del tecnico del Liverpool per il bomber norvegese che nella prossima ...In attesa dell'ultima sfida di Champions contro il Real Madrid,pensa già alla finale di FA Cup, in programma sabato contro il Chelsea. L'allenatore tedesco dosa le energie in vista ...Bastano poche parole a Jurgen Klopp per spiegare che tipo di attaccante è Erling Haaland, nuovo attaccante del Manchester City. Grande stima da parte del tecnico del Liverpool per il bomber ...E' quanto prevede l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. "Penso che si parli già abbastanza di questo trasferimento - ha aggiunto il tecnico tedesco - So che si parla molto di soldi, ma questo ...