Juan Pedro Lopez nuova maglia rosa: ecco la quinta tappa del Giro d'Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) si veste di rosa al termine della Avola-Etna-Nicolosi, quarta tappa del Giro d'Italia, che vince Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) in volata sulla spagnolo, ma che quest'ultimo corre in modo magistrale, gestendo al meglio le sue risorse. La corsa odierna, invece, porterà i corridori da Catania a Messina, che potrebbe chiudersi in volata. ecco cosa c'è da sapere sulla corsa odierna. Analisi della 5a tappa: Catania – Messina La quinta tappa del Giro d'Italia 2022, porta i corridori da Catania a Messina, attraverso un percorso dalla lunghezza complessiva di 174 chilometri. I primi 39, in particolare, non offrono asperità significative ...

