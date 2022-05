Jessica Selassie e Baru Gaetani si rivedono per la prima volta dopo il GF Vip

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Alla fineSelassié e Barùsi sono effettivamente incontratil’uscita dal Grande Fratello Vip 6, ma l’occasione non è stata una cenetta privata come si aspettavano i fan. La principessa etiope e lo chef toscano, infatti, si sono visti in occasione dell’inaugurazione del locale aperto da lui a Milano. Hanno anche posato per chi era presente (tra i curiosi anche molti giornalisti) ma subito si sono dileguati assieme ad altra gente, lasciando i fan della coppia ancora unaa bocca asciutta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… LDA fa un appello a Lulu: sarà la sua musa? Ecco bolle in pentola tra il cantante di Amici 21 e l’iconica protagonista del Grande Fratello Vip 6 LDA fa un appello a ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: I #jeru di nuovo insieme dopo il Gf Vip. Cosa è accaduto tra Jessica Selassiè e Barù - gallosilvana18 : @tvstellare 1 a 0per mughini. Cmq grande Costanzo e grandissimi ospiti. Spero al più presto di vedere ospite Jessic… - CorriereCitta : Jessica Selassié, nuovo flirt dopo Barù: lui è un famosissimo cantante di Amici - boomakemestrong : RT @pesci_scostante: Fedediddi ama le Selassiè... Fedediddi ha buon gusto ????? Buonasera Jessica, Ciao #jeru - pesci_scostante : Fedediddi ama le Selassiè... Fedediddi ha buon gusto ????? Buonasera Jessica, Ciao #jeru -

' Tra me eSelassié c'è una grande amicizia... Non voglio avere una storia romantica con nessuno ', ha ripetuto Barù una volta uscito dal reality. Spegnendo così le speranze della vincitrice ...Secondo alcune indiscrezioni Lulù Selassié sarebbe prossima alla partecipazione in un noto programma Rai... La sorellanel frattempo cerca un maestro di canto: cosa bolle in pentola Photo Credits: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.comSembrerebbe che negli ultimi giorni Francesco Chiofalo sia stato vittima di una pesante truffa online che gli è costata veramente parecchio, pare infatti che l'ex volto di Temptation Island abbia pers ...Negli ultimi giorni, Jessica Selassié, la vincitrice del GfVip 6 è tornata a far parlare di sé. L’amore con Barù, nipote di Costantino della Gherardesca conosciuto nella casa del Gf, sembra essere def ...