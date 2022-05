Jason Momoa in posa nella Cappella Sistina fa infuriare i fan: “Alle celebrità è permesso fare foto e a noi comuni mortali no” (Di mercoledì 11 maggio 2022) In questi giorni Jason Momoa si trova a Roma per le riprese di Fast & Furious. Tra un ciak e l’altro, l’attore ne ha approfittato per visitare le bellezze della Capitale, tra le quali primeggiano i Musei Vatacani. L’entusiasmo di trovarsi faccia a faccia con la Cappella Sistina di Michelangelo è stato talmente grande che Momoa ha postato su Instagram una foto del grande momento. Una poesia, però, interrotta dal tono dei commenti indignati dei tanti followers: “Tutto quello che ricordo del posto è che non facevano altro che gridare: “Nessuna foto!”, scrive un utente, “Noi non possiamo fare foto, ma le celebrità sì. Niente contro Jason, ma non è giusto”, commenta un altro. La policy dei Musei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) In questi giornisi trova a Roma per le riprese di Fast & Furious. Tra un ciak e l’altro, l’attore ne ha approfittato per visitare le bellezze della Capitale, tra le quali primeggiano i Musei Vatacani. L’entusiasmo di trovarsi faccia a faccia con ladi Michelangelo è stato talmente grande cheha postato su Instagram unadel grande momento. Una poesia, però, interrotta dal tono dei commenti indignati dei tanti followers: “Tutto quello che ricordo del posto è che non facevano altro che gridare: “Nessuna!”, scrive un utente, “Noi non possiamo, ma lesì. Niente contro, ma non è giusto”, commenta un altro. La policy dei Musei ...

