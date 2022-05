**Italia-Usa: in bilaterale Biden-Draghi anche sicurezza alimentare e energia** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale alla Casa Bianca il Presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi, "hanno discusso misure volte a rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali" "di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe". Lo si apprende dalla nota congiunta diffusa da Washington e Palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nelalla Casa Bianca il Presidente statunitense Joee il premier Mario, "hanno discusso misure volte a rafforzare lae a rimodellare i mercati energetici globali" "di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe". Lo si apprende dalla nota congiunta diffusa da Washington e Palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi.

