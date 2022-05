**Italia-Usa: Draghi-Biden, 'forte legame, fondamentali Nato e Ue'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale di oggi a Washington, il Presidente statunitense Joe Biden e il presidente del Consiglio Mario Draghi "hanno riaffermato il forte e ampio partenariato Usa-Italia che si riflette nei legami profondi e duraturi tra il nostro popolo e i nostri paesi, di cui la nostra alleanza attraverso la Nato e la partnership degli Stati Uniti con l'Ue sono componenti fondamentali". E' quanto si legge nella nota congiunta diramata dalla Casa Bianca e Palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale di oggi a Washington, il Presidente statunitense Joee il presidente del Consiglio Mario"hanno riaffermato ile ampio partenariato Usa-Italia che si riflette nei legami profondi e duraturi tra il nostro popolo e i nostri paesi, di cui la nostra alleanza attraverso lae la partnership degli Stati Uniti con l'Ue sono componenti". E' quanto si legge nella nota congiunta diramata dalla Casa Bianca e Palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi.

