Italia-Usa: Biden-Draghi, insieme in sfide comuni, da Cina a Libia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Il Presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi nel bilaterale di oggi alla Casa Bianca "si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali, dal COVID-19 ai cambiamenti climatici, nonché a continuare la loro cooperazione su sfide di politica estera condivise, comprese Cina e Libia". Così la Casa Bianca e Palazzo Chigi nella nota congiunta diramata dopo l'incontro, in cui viene rimarcato il lavoro di squadra che si porterà avanti anche in vista del vertice del G7 e del summit della Nato di giugno. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Il Presidente statunitense Joee il premier Marionel bilaterale di oggi alla Casa Bianca "si sono impegnati a lavoraresulle crisi globali, dal COVID-19 ai cambiamenti climatici, nonché a continuare la loro cooperazione sudi politica estera condivise, comprese". Così la Casa Bianca e Palazzo Chigi nella nota congiunta diramata dopo l'incontro, in cui viene rimarcato il lavoro di squadra che si porterà avanti anche in vista del vertice del G7 e del summit della Nato di giugno.

Advertising

RaiNews : 'In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria', h… - pedroelrey : La maggioranza degli italiani ritiene che l’Italia, con le scelte fatte conflitto russo-ucraino, non sta facendo i… - fattoquotidiano : Gli effetti della guerra in Ucraina sul lavoro in Italia. Non solo bollette: mancano materiali, la Germania rallent… - fabio_caredda2 : @PerfectKO2 @Lucios58 @SandriUmberto @rulajebreal Comunista pro usa non esiste santo iddio. I fascisti hanno messo… - alepallo : RT @BenedettaFrucci: L’URSS non liberò l’Est Europa dal Nazismo. La conquistò. Vero, anche gli USA allargarono la loro sfera d’influenza. M… -