Italia ripescata per i Mondiali? La FIFA mette l’Ecuador sotto inchiesta!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il caso legato a Byron Castillo, giocatore delche secondo il Cile avrebbe presentato un falso certificato di nascita, laha deciso di aprire un’inchiesta. Castillo, infatti, sarebbe nato in un’altra data rispetto a quella nota e non in Ecuador, ma in Colombia. Dopo l’apertura del procedimento, l’spera adesso in un possibile ripescaggio, anche perché la stessa stampa cilena ha lanciato una notizia oggi in merito: “Sarà l’e non il Cile ad andare aial posto del“. Nel caso in cui ci fosse un’espulsione diretta deldai, il posto liberato lo si andrebbe ad assegnare a seconda del ranking, e l’diventerebbe a quel punto la migliore nazionale non qualificata ...