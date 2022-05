Isola dei Famosi | primo bacio tra Alessandro e Marialaura | la reazione di Carmen VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022)dei, trascatta ila stampo sotto gli occhi di mamma: ladella naufragadei, nell’ultima puntata andata in onda lunedìfiglio diDi Pietro è riuscito a vincere una prova di resistenza contro sua madre. Il naufrago ha vinto una cena ed ha scelto di condividerla con la nuova entrataDe Vitis insieme a due nuove naufraghe sono arrivate in Honduras per conquistare il cuore died Edoardo. Edoardo ha proposto ad alcuni naufraghi il gioco della bottiglia. Il naufrago è diventato una bottiglia vivente con la complicità della naufraga ...