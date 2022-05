Isola dei Famosi | Mercedesz Henger ha un fidanzato in Italia? Arriva la smentita | «Con Fulvio Pavanati tutto finito»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri mattina sono piombate pesanti accuse su: secondo il paparazzo Andrea Alajmo, la figlia della nota attrice hard non sarebbe single, bensì fidanzata con un certo. Questo ha scatenato il pubblico di Mattino 5, poiché la naufraga ha dichiarato di esserta sull’deiper conquistare Edoardo Tavassi. Nelle ultime...

Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Quando l'hai fatto un film, 20 anni fa?' #Mattino5 #Isola - zazoomblog : «Nicolas Vaporidis parla male dell’Isola dei Famosi è disgustoso l’ha fatto per soldi»: accusa all’attore ecco chi… - RealGossipland : Ilary sbugiarda Roger a L'Isola dei Famosi: violato il regolamento arriva la sanzione DETTAGLI QUI… - gianny0162 : ?? LA DIFESA AEREA RUSSA HA DISTRUTTO 9 UAV UCRAINI DURANTE LA NOTTE, DI CUI TRE VICINO CONFINE E UNO NELLA REGIONE DELL'ISOLA DEI SERPENTI. - RealGossipland : Isola dei famosi HOT: Edoardo e Mercedesz sono quasi una coppia DETTAGLI QUI -

"Se dovesse consolidare la sua posizione sull'Serpenti" "Continuano i combattimenti" sull'Serpenti con "la Russia che tenta di rafforzare la sua guarnigione esposta". E' quanto rileva l'ultimo aggiornamento di intelligence del ...Marialaura De Vitis, nuova arrivata sull'Famosi insieme a Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger ha denunciato il comportamento di Roger Balduino nei loro confronti. Ecco che cosa avrebbe detto il modello brasiliano alle nuove ...Attacchi a Chernihiv e Sumy nel nord e nord-est dell’Ucraina. Combattimenti anche nel sud del paese e nell’isola dei Serpenti La guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio è ancora in corso. Domani ...ROMA (ITALPRESS) – Nel settantasettesimo giorno di guerra in Ucraina i combattimenti continuano. “Gli occupanti vengono gradualmente allontanati da Kharkiv”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr ...