Isola 2022, Maria Laura scoppia in lacrime. Lory Del Santo la consola così (Di mercoledì 11 maggio 2022) All'Isola dei Famosi una concorrente è scoppiata in lacrime dopo aver ricevuto delle accuse: si tratta di Maria Laura De Vitis, appena sbarcata in Honduras dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) All'dei Famosi una concorrente èta indopo aver ricevuto delle accuse: si tratta diDe Vitis, appena sbarcata in Honduras dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show. ...

Advertising

petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - AnsaSardegna : Carabinieri: il generale Burgio saluta i militari dell'Isola. Visita del comandante interregionale a Legione e Comp… - ASTI_News : Storico risultato per la PGS Avis Isola nella classifica generale del Grand Prix Giovanile di tennis tavolo… - AnsaSicilia : Vulcano, sull'isola lavori per strada cratere e porto. Per strade dissestate prevista spesa 500 mila euro | #ANSA - redazionerumors : Isola dei Famosi 2022: sta nascendo una nuova coppia a Playa Rinovada? Leggi l'articolo completo su… -