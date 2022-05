Ismea: italiani disposti a rinunce ma non a svuotare carrello spesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un italiano su cinque si dichiara pronto a rinunciare agli spostamenti nel tempo libero, il 16% a ridurre le spese di vestiario, il 12% ai consumi fuori casa e all’intrattenimento, mentre solo il 2% a svuotare il carrello della spesa. E’ quanto emerge dall’indagine Ismea “Impatto dell’inflazione sui consumi degli italiani”, condotta su 3 mila famiglie, con il supporto tecnico della Nielsen che mette in evidenza come i consumatori siano disposti a fare delle rinunce pur di salvaguardare la qualità della spesa alimentare a fronte dell’inflazione che corre al +6,2% su base annua. Rimane molto l’alta l’attenzione alla qualità e alla garanzia di salubrità di ciò che si porta a tavola con il 70% degli intervistati che, per risparmiare, non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un italiano su cinque si dichiara pronto a rinunciare agli spostamenti nel tempo libero, il 16% a ridurre le spese di vestiario, il 12% ai consumi fuori casa e all’intrattenimento, mentre solo il 2% aildella. E’ quanto emerge dall’indagine“Impatto dell’inflazione sui consumi degli”, condotta su 3 mila famiglie, con il supporto tecnico della Nielsen che mette in evidenza come i consumatori sianoa fare dellepur di salvaguardare la qualità dellaalimentare a fronte dell’inflazione che corre al +6,2% su base annua. Rimane molto l’alta l’attenzione alla qualità e alla garanzia di salubrità di ciò che si porta a tavola con il 70% degli intervistati che, per risparmiare, non ...

Advertising

lifestyleblogit : Ismea: italiani disposti a rinunce ma non a svuotare carrello spesa - - TV7Benevento : Ismea: italiani disposti a rinunce ma non a svuotare carrello spesa - - italiaserait : Ismea: italiani disposti a rinunce ma non a svuotare carrello spesa - fisco24_info : Ismea: italiani disposti a rinunce ma non a svuotare carrello spesa: (Adnkronos) - Un italiano su cinque si dichiar… - SLN_Magazine : Agroalimentare: Ismea, Ue si conferma mercato più importante per prodotti italiani. Leggi l'articolo cliccando qui… -