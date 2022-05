Isfoa-Medea | Martina Festa consegue il Diploma di Operatore Sociale Antiviolenza

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 11 maggio 2022): il Pro Rettore Vicario Generale prof. Vincenzo Mallamaci ha conferito a 26 discenti i Diplomi di Perfezionamento in. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà di Scienze Sociali e contemplano la specializzazione in Gestione dei Conflitti. Il corso è stato realizzato con l’associazioneOdV. La cerimonia si è tenuta nella sede della nota ed importante organizzazione di volontariato ‘La tua Voce Odv – Clownterapia’, ubicata a Napoli. Il presidente è Flora Sasso, accademica– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Vincenzo Mallamaci è cardiologo di fama internazionale. Medico missionario, è presidente e fondatore dell’Associazione Onlus ‘E Ti Porto in Africa’. Si tratta dei primi discenti a conseguire la ...