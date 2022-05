iPod | Apple ferma la produzione dopo 20 anni L’azienda | “Una rivoluzione tascabile che ha trasformato l’industria musicale”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È finita l’era deglinon produrrà più gliTouch di ultima generazione. Il sito italiano del marchio ha già la scritta “fino a esaurimento scorte”. Il Senior Vice President Worldwide Marketing di, Greg Joswiak, ha scritto un tributo al prodotto su Twitter: “è stata unache hae ha portato la felicità a milioni di persone. C’è voluto davvero uno sforzo di squadra per dargli vita e siamo onorati di svolgere un ruolo nella storia di”. Joswiak ha poi sottolineato come ad oggi si possa ascoltare musica su altri dispositivi come iPhone,Watch, HomePod mini e i computer Mac. Nel 2021 ...

A un giorno dall' annuncio dell'addio all'Touch da parte di, che segna a tutti gli effetti la fine di un'era per i lettori musicali in formato digitale, non possiamo fare altro che sorprenderci per il boom di acquisti del ...dice addio all'. Il lettore che ha cambiato il modo di fruire la musica ora deve lasciare spazio allo streaming che domina il settore musicale. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa ...L'azienda di Cupertino ha infatti rivoluzionato il mondo del design legato alla tecnologia, anche per la grande attenzione che il suo fondatore, Steve Jobs, ha sempre dedicato proprio al design del pr ...In occasione della WWDC 2022 che si aprirà il 6 giugno, Apple potrebbe svelare un'anteprima del suo gadget più innovativo di sempre: gli occhiali smart ...