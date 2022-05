'Io e Lulù', il buon esordio alla regia di Channing Tatum (Di mercoledì 11 maggio 2022) Io e Lulù (Metro - Goldwyn - Mayer/Free Association/FilmNation Entertainment) Dopo anni trascorsi davanti alla cinepresa, l'attore Channing Tatum ha deciso di misurarsi con la sua prima regia: il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Io e(Metro - Goldwyn - Mayer/Free Association/FilmNation Entertainment) Dopo anni trascorsi davanticinepresa, l'attoreha deciso di misurarsi con la sua prima: il ...

'Io e Lulù', il buon esordio alla regia di Channing Tatum 'Io e Lulù', tutto sul film. La trama racconta di un ranger dell'esercito statunitense che è affetto da uno stress post - traumatico e di conseguenza è stato messo in pausa dal servizio attivo. Dopo ... Firestarter, esce al cinema l'horror tratto da Stephen King 'Io e Lulù', il buon esordio alla regia di Channing Tatum Giovedì 12 maggio esce nelle sale cinematografiche italiane 'Firestarter' , film horror tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Non è la prima ... 'Io e', tutto sul film. La trama racconta di un ranger dell'esercito statunitense che è affetto da uno stress post - traumatico e di conseguenza è stato messo in pausa dal servizio attivo. Dopo ...'Io e', ilesordio alla regia di Channing Tatum Giovedì 12 maggio esce nelle sale cinematografiche italiane 'Firestarter' , film horror tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Non è la prima ...