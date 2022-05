Internazionali BNL d’Italia 2022 | dopo la vittoria arriva la dedica di Sinner | “Forza Milan”

Advertising

sportface2016 : #InternazionaliBNL d’Italia 2022, dopo la vittoria arriva la dedica di #Sinner: “Forza #Milan” - infoitsport : Tennis: Internazionali Bnl, Sinner batte Fognini e va agli ottavi - MilanPress_it : Jannik #Sinner ora ???? Nel derby italiano al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, il tennista di fede… - sportface2016 : #InternazionalidItalia 2022 (#IBI22): #Sinner barcolla, ma elimina #Fognini e vola agli ottavi - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl Sinner batte Fognini e va agli ottavi - #Tennis: #Internazionali #Sinner -

Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale deglidi tennis. L'altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 in due ore e un minuto di gioco. Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinovi che si è ...Nuovo record di spettatori Ancora un record di pubblico per glid'Italia. Il primato di spettatori paganti in una singola giornata stabilito ieri - 34.406 presenze - è durato meno ...Jannik Sinner sfiderà Filip Krajinovic nella circostanza degli ottavi di finale del tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streamin ...Dopo la vittoria contro Fabio Fognini durante gli Internazionali BNL di tennis, l'azzurro Jannik Sinner, tifoso rossonero, si è lasciato andare ad una dedica ...