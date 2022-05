Inter, Perisic gela Marotta: “Rinnovo? Con i grandi giocatori non si parla all’ultimo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Marotta ha detto che è ottimista per il mio Rinnovo? Non lo so ancora. Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero”. A dirlo è Ivan Perisic, al termine della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter per 4-2 contro la Juventus ai tempi supplementari. “Ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo in svantaggio -ha proseguito a Mediaset – Abbiamo perso la testa per 10-15 minuti ma poi abbiamo reagito bene e penso che la vittoria sia meritata. Quando la squadra è così forte è facile essere leader. Dobbiamo continuare così. Ci sono due finali in cui dobbiamo dare tutto e aspettare, perché tutto è possibile”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “ha detto che è ottimista per il mio? Non lo so ancora. Così non sicon iimportanti, non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero”. A dirlo è Ivan, al termine della finale di Coppa Italia vinta dall’per 4-2 contro la Juventus ai tempi supplementari. “Ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo in svantaggio -ha proseguito a Mediaset – Abbiamo perso la testa per 10-15 minuti ma poi abbiamo reagito bene e penso che la vittoria sia meritata. Quando la squadra è così forte è facile essere leader. Dobbiamo continuare così. Ci sono due finali in cui dobbiamo dare tutto e aspettare, perché tutto è possibile”, ha concluso. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : ? | ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAA 101'- Mancino clamoroso di #Perisic, e sono 4! #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - elbauscia : RT @juventusfc: FT | Triplice fischio. All’Olimpico è decisiva la doppietta di Perisic ai supplementari. Complimenti all'@Inter per la vit… - GianlucaSgaram1 : RT @Inter: Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante dell'Inter e d… -