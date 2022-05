Inter | Marotta | “La Coppa Italia ci manca da 11 anni Rinnovo Perisic? Per noi c’è la volontà di continuare insieme”

Advertising

DiMarzio : .@Inter, le parole di #Marotta sull'interesse per #Dybala e il futuro di #Perisic - MarcelloChirico : #Dybala andrà all'Inter perché Marotta è l'unico suo vero estimatore (lo corteggia da anni) ed è l'unico club che g… - sportface2016 : #Inter, #Marotta: “La #CoppaItalia ci manca da 11 anni. Rinnovo #Perisic? Per noi c’è la volontà di continuare insi… - fpa82 : RT @fcin1908it: Inter, Marotta: 'Bilancio positivo, con altri titoli di più. Dybala? Contenti coi nostri' - SpazioInter : Marotta ha le idee chiare: l'ha detto su Dybala e lo scudetto! - -

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella , Brozovic, Calhanoglu,... Ore 15.50 - Smentita sull'incontro tra Antun, agente di Dybala, e: le ultime di ...L'ultimo sicuramente con la maglia della Juventus, forse non l'ultimissimo in assoluto visto che l'argentino è nel mirino dell'del suo grande estimatore Beppe. Paulo Dybala ©LaPresseA ...Juventus-Inter, le parole di Beppe Marotta a pochi istanti dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia. Annuncio su Dybala. Sarà uno dei protagonisti indiscussi di Juventus-Inter. Last dance per ...L’Inter continua ad avere problemi di bilancio ... Allo stato attuale non c’è l’offerta che può far girare la testa a Marotta. Deve essere l’offerta che non si può rifiutare”.