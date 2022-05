Inter, Ferri: 'Finale senza favorite, ma i nerazzurri giocano meglio. La mia opinione su Dybala è...' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervistato da ItaSportPress, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha espresso la propria opinione in merito alla Finale di Coppa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022)vistato da ItaSportPress, l'ex difensore dell', Riccardo, ha espresso la propriain merito alladi Coppa...

Advertising

sportli26181512 : Inter, Ferri: 'Finale senza favorite, ma i nerazzurri giocano meglio. La mia opinione su Dybala è...': Intervistato… - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Ferri: 'L'Inter non sarà distratta dal campionato. Dybala nerazzurro? Chiedete a Inzaghi' - FcInterNewsit : Ferri: 'L'Inter non sarà distratta dal campionato. Dybala nerazzurro? Chiedete a Inzaghi' - infoitsport : Ferri: 'Ultimamente Juve più cinica dell'Inter. Dybala? Non si può negare il talento' - TUTTOJUVE_COM : Ferri: 'Ultimamente Juve più cinica dell'Inter. Dybala? Non si può negare il talento' -