Insegnamento&Coaching. Venerdì 13 maggio un webinar spiegherà come cambia la scuola con l’introduzione delle competenze trasversali nei percorsi curriculari (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’On. Valentina Aprea e la Dott.ssa Palmina La Rosa affronteranno da diversi punti di vista l’argomento delle competenze non cognitive. SI parlerà anche del cambiamento del ruolo dell’insegnante e di PCTO. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’On. Valentina Aprea e la Dott.ssa Palmina La Rosa affronteranno da diversi punti di vista l’argomentonon cognitive. SI parlerà anche delmento del ruolo dell’insegnante e di PCTO. L'articolo .

Advertising

elenabonetti : Il trascorrere degli anni non indebolisce il suo ricordo né il suo insegnamento. Oggi onoriamo la memoria di Aldo… - SimoPillon : Bene il governatore della Florida @RonDeSantisFL che ha bloccato l'ideologia #woke e il #gender nelle scuole. L'ins… - bendellavedova : #MarcoPannella oggi avrebbe compiuto 92 anni. Penso a quanto sia stato prezioso per me il suo insegnamento: ad esem… - orizzontescuola : Insegnamento&Coaching. Venerdì 13 maggio un webinar spiegherà come cambia la scuola con l’introduzione delle compet… - sabribri1977 : RT @1nessuno100mil2: Oggi ho avuto conferma che i docenti sospesi dall'insegnamento non possono comunicare con gli studenti, neanche per sa… -