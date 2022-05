Inno di Mameli nelle scuole? Intanto però la cultura musicale non esiste (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ho ascoltato con interesse l’ultima uscita pubblica del ministro Bianchi in materia scolastico-musicale, nella quale proponeva, in una stessa data e in uno stesso orario, di far cantare in coro a tutte le classi di tutte le scuole italiane l’Inno di Mameli: che bella iniziativa, ho pensato, ma la sostanza? La sostanza è diversa, la sostanza, nella scuola pubblica italiana, da tempo latita: a partire dalle domande del concorso a cattedra per l’insegnamento di musica nella scuola secondaria di primo grado. Si cita testualmente: “Progetta un’unità didattica formativa che faccia provare gli alunni di una classe prima a leggere nel setticlavio secondo la notazione antica adiastematica”. Dapprima, pensando si trattasse di uno scherzo, di una specie di fake, ho creduto mancasse la chiosa “Come fosse Antani”: impossibile, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ho ascoltato con interesse l’ultima uscita pubblica del ministro Bianchi in materia scolastico-, nella quale proponeva, in una stessa data e in uno stesso orario, di far cantare in coro a tutte le classi di tutte leitaliane l’di: che bella iniziativa, ho pensato, ma la sostanza? La sostanza è diversa, la sostanza, nella scuola pubblica italiana, da tempo latita: a partire dalle domande del concorso a cattedra per l’insegnamento di musica nella scuola secondaria di primo grado. Si cita testualmente: “Progetta un’unità didattica formativa che faccia provare gli alunni di una classe prima a leggere nel setticlavio secondo la notazione antica adiastematica”. Dapprima, pensando si trattasse di uno scherzo, di una specie di fake, ho creduto mancasse la chiosa “Come fosse Antani”: impossibile, ho ...

