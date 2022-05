Inflazione Usa sopra le attese | le Borse frenano Sale il dollaro

Advertising

Secondo quanto comunicato dallo U. S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in aprile il tasso d'ha registrato inun declino all'8,3% annuo dall'8,5% di marzo (7,9% in febbraio), ma sopra all'8,1% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base sequenziale l'...... un rallentamento dell'attività economica deglie l'esportazione dell'attraverso il loro commercio. In realtà i macro impatti sul mercato sono ben quattro: diminuzione del commercio ...Parlando ieri della politica energetica in Texas, l'ex vicepresidente Mike Pence, un potenziale contendente alla presidenza repubblicana del 2024, ha ...Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in aprile il tasso d'inflazione ha registrato in Usa un d ...