Inflazione Usa cala meno delle attese, le Borse frenano. In rosso i future a Wall Street (Di mercoledì 11 maggio 2022) In aprile netto raffreddamento dei prezzi al consumo, ma meno delle stime: i prezzi salgono dello 0,3% su base mensile e dell'8,3% annuo, contro attese di +0,2% e +8,1%. Dollaro in salita, tornano sopra il 3% i rendimenti dei Treasury. Petrolio in rialzo, gas in calo

marxian991 : Ciaoneeeeeeeeeeeeee ???????????????????????????? altro che javelin ???? - vincuomoadvisor : @cavicchioli L’inflazione core però è effettivamente aumentata, in tutti i settori. Infatti i future usa sono tutti negativi. - Nullarbor_ : @koinsquareNews In usa l’inflazione SCENDE a 8.3% prima volta da agosto 2021. Se proprio vuoi parlare di una cosa almeno fallo bene. - MattiaGallo17 : RT @MariangelaPira: Continuano a salire i prezzi negli Usa. Più delle stime. Inflazione aprile 8.3 contro gli 8.1 che il mercato attendeva.… - suitetti : RT @piadibenedetto: In USA manca il latte in polvere per i neonati, i debiti scolatici strozzano le famiglie, sale il prezzo del gas, aumen… -