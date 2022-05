Incidente lungo la Telesina | auto contro il guardrail | furgone oltre la carreggiata FOTO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) –stradale sulla 372 questa mattina a poca distanza dallo svincolo per San Salvatore Telesino. A scontrarsi sono stati une una Fiat Punto. Probabilmente, una manovra azzardata, alla base del fatto. Il conducente del, per evitare l’impatto, ha abbattuto ilfinendo quindi nella cunetta, mentre la Fiat è finitala barriera di protezione. Un uomo è stato curato sul posto dal personale del 118 subito intervenuto. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e i Carabinieri di San San Salvatore Telesino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

