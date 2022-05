Incatenati e vestiti da Maneskin all’Eurovillage | il blitz di Extinction Rebellion | «Zitti e buoni verso l’estinzione»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembra che nelle ultime settimane ci sia una proliferazione dei cloni di Damiano dei. Negli ultimi giorni è circolata parecchio la foto dei Moonskin, band tributo deiin cui il frontman ha deciso anche di replicare lo stesso tatuaggio di Damiano sul petto. La nuova interpretazione del leader della band che ha vinto l’ultimo Eurovision Song Contest arriva dal gruppo di attivistidi Torino: uno di loro si è truccato da Damiano e si è incatenato alle grate dell’ingresso dell’Eurovillage, l’evento spin off dell’Eurovision che si trova al Parco del Valentino. Capelli tirati indietro, tatuaggio sul petto (questa volta con pennarello) e in mano uno striscione «». Su Facebook la ...

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Nuovo blitz degli ambientalisti questo pomeriggio a Torino nell'ambito di Eurovision. Quattro attivisti di Extinction Rebellion, vestiti e truccati da Maneskin, si sono incat ...Una decina di attivisti, quattro dei quali con trucco e abiti che richiamano ai Maneskin si sono incatenati alle grate d'ingresso ...