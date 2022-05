(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladi181 ha ora una data di. Il rapper sardocontinua la sua nuova esperienza come produttore creativo e musicale, supervisore e soprattutto attore per laTV in arrivo su Sky e Now TV a partire dal 20 maggio. LaTV Dopo Gomorra e Suburra,181 racconta lo scontro tra clan con la periferia milanese come contorno. La storia si concentra su 3 protagonisti: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana legata alla famiglia Misa di cui fa parte anche Ludo (Alessandro Piavani). Ludo è legato, a sua volta, da un’amicizia fraterna con Mahdi (Andrea Dodero) che però fa parte del, gruppo rivale ai Misa. Delfanno parte Snake (), ...

Advertising

LapioUrbano : RT @LaVedovaNera5: CORRIDOI UMANITARI - IRAQ, MARZO 1991. L' aviazione americana bombardò la testa e la coda di questo convoglio lungo 10… - Miss_Salander : questa canzone fosse uscita qualche anno fa l’avrebbero messa come colonna sonora di twilight - ale_sportelli_ : perché la nuova canzone di g1ord4n4 sembra uscita dalla colonna sonora de le principesse sirene? #uominiedonne - melancholic_wi : Assieme all'estate in cui è uscita idol, ora la domanda è perché le canzoni dei bts sono la colonna sonora dei miei periodi più felici - OmegaIndi : @Agenzia_Ansa Quindi i Russi che gestiscono le colonne di mezzi si sono bombardati da soli. Perfetto. Preferisco… -

OptiMagazine

...di The Batman Dove è stato girato The Batman Perché The Batman è così "sfocato" La... Qualche settimana dopo l'del film, lo stesso regista Matt Reeves ha fugato ogni dubbio diffondendo ...Simulazione Due scenari diversi ma strettamente legati fra loro, programmati dallamobile ... Proprio all'della galleria un'auto è stata parzialmente travolta dal distacco di terra e ... In uscita la colonna sonora di Blocco 181, la serie TV con Salmo: tutti i dettagli ANDREA MONTEMURRO PRESENTA IL BRANO "IMPERFETTI" Per gli amanti della musica classica contemporanea e della musica strumentale, viene presentato in questi giorni il nuovo brano del compositore Andrea ...Un nuovo inizio e, decisamente, ritmo per Neon, all’anagrafe Luca Rinaldo Rossi, artista spezzino che esordirà su Smilax Records il prossimo 20 maggio con la sua ”Personael”. Disco in chiave dance con ...