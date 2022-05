In tanti per la ‘Settima’ del defunto ma nessun prete a celebrare messa: “Ora basta, il Vescovo ci ascolti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErano accorsi in tanti per la “Settima”, la messa che si celebra in ricordo del defunto a sette giorni dalla morte. Un momento tradizionalmente molto sentito e che rappresenta anche una ulteriore occasione per rendere il proprio saluto alla persona deceduta, soprattutto per quanti impossibilitati a partecipare al funerale. E così era ieri a San Nazzaro, piccolo centro del Beneventano. Per la funzione erano giunti dal Nord pure alcuni parenti del defunto, oltre ai cari e agli amici del luogo. Tutti, però, hanno atteso invano, per oltre un’ora, l’arrivo del sacerdote. Come Godot, il prete non ha onorato l’appuntamento. Una situazione paradossale che si è consumata tra incredulità e delusione. E rabbia. Perché nessuno immaginava di poter vivere un pomeriggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErano accorsi inper la “Settima”, lache si celebra in ricordo dela sette giorni dalla morte. Un momento tradizionalmente molto sentito e che rappresenta anche una ulteriore occasione per rendere il proprio saluto alla persona deceduta, soprattutto per quanti impossibilitati a partecipare al funerale. E così era ieri a San Nazzaro, piccolo centro del Beneventano. Per la funzione erano giunti dal Nord pure alcuni parenti del, oltre ai cari e agli amici del luogo. Tutti, però, hanno atteso invano, per oltre un’ora, l’arrivo del sacerdote. Come Godot, ilnon ha onorato l’appuntamento. Una situazione paradossale che si è consumata tra incredulità e delusione. E rabbia. Perchéo immaginava di poter vivere un pomeriggio ...

