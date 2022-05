In Sardegna la spiaggia delle conchiglie sarà aperta ai nudisti (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - La Sardegna avrà una terza spiaggia naturista, dopo Piscinas, sulla costa orientale, e Porto Ferro, vicino a Sassari. Si tratta di Is Benas, nella marina di San Vero Milis, nell'Oristanese. La Giunta comunale l'ha aperta ai nudisti con una delibera, approvata all'unanimità lo scorso 29 aprile, su proposta di Anita Sardegna Naturista, la sezione regionale dell'Associazione Naturista Italiana. Il tratto dedicato al turismo naturista sarà quello a confine con Is Arenas, nel territorio comunale di Narbolia. La spiaggia sarà segnalata con apposita cartellonistica. Nel sito dei naturisti italiani Is Benas è descritta come "un lungo arenile sabbioso con alle spalle grandi dune e la più estesa pineta costiera artificiale della ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Laavrà una terzanaturista, dopo Piscinas, sulla costa orientale, e Porto Ferro, vicino a Sassari. Si tratta di Is Benas, nella marina di San Vero Milis, nell'Oristanese. La Giunta comunale l'haaicon una delibera, approvata all'unanimità lo scorso 29 aprile, su proposta di AnitaNaturista, la sezione regionale dell'Associazione Naturista Italiana. Il tratto dedicato al turismo naturistaquello a confine con Is Arenas, nel territorio comunale di Narbolia. Lasegnalata con apposita cartellonistica. Nel sito dei naturisti italiani Is Benas è descritta come "un lungo arenile sabbioso con alle spalle grandi dune e la più estesa pineta costiera artificiale della ...

