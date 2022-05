In Lombardia non c’è un piano per affrontare la demenza senile (Di mercoledì 11 maggio 2022) La regione Lombardia non è pronta per affrontare i malati di demenza senile. Manca infatti l’adozione del piano Nazionale Demenze il cui tavolo di confronto permanente è attivo dal 2015 La situazione la riporta Altreconomia partendo in realtà dal racconto fatto attraverso i social da parenti di anziani che sono stati colpiti da demenza senile. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 11 maggio 2022) La regionenon è pronta peri malati di. Manca infatti l’adozione delNazionale Demenze il cui tavolo di confronto permanente è attivo dal 2015 La situazione la riporta Altreconomia partendo in realtà dal racconto fatto attraverso i social da parenti di anziani che sono stati colpiti da. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

DaniloMapelli : @bitfulmind Anzi esistono li presenta spesso la lega bastoni della lega è di estrema destra , lealtà azione in Lomb… - eliatbzq : @Opsitsthesun Madonna buona fortuna io faccio fatica a trovare casa a VARESE cioè la provincia più sfigata della Lo… - Bamboolo : @GuidoCrosetto Caro Guido, qui in Lombardia le mani in pasta le hanno quelli della lega e Comunione e liberazione,… - cmqpiena : La discussione sulla legge regionale contro l’omolesbobitransfobia in #Lombardia è iniziata da meno di un’ora e c’è… - cangianie : RT @Marco_dreams: Questa è la situazione in Lombardia, dove ‘dicono’ la Sanità funziona. Non oso immaginare cosa deve sopportare chi vive a… -