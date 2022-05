"In Italia ci sono infiltrati di Putin, aperta inchiesta sulla Rai": una bomba sulla tv di Stato, "come vengono reclutate le spie" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Adolfo Urso, presidente meloniano del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo dei Servizi segreti, è persona dabbene. Con inappuntabile understatement oggi ha lo sguardo puntato verso l'immaginario sestante della propaganda russa che - pure in Italia - sta diventando parte dell'arsenale di guerra del Cremlino. Se Ur so lancia un allarme, non lo fa a capocchia.Presidente, il Copasir in queste ore di "disinformatia" - come chiamano i russi il lento insinuarsi delle fake news nel tessuto sociale- ha parecchio lavoro. È brutto dire che "l'avevamo detto", eppure "l'avevate detto", no? «Sì. Avevamo avvertito che la Russia utilizzava l'energia come fattore di potenza e che era assolutamente necessario affrancarci dalla dipendenza sia diversificando le fonti sia aumentando la produzione nazionale, avevano anche scritto che con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Adolfo Urso, presidente meloniano del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo dei Servizi segreti, è persona dabbene. Con inappuntabile understatement oggi ha lo sguardo puntato verso l'immaginario sestante della propaganda russa che - pure in- sta diventando parte dell'arsenale di guerra del Cremlino. Se Ur so lancia un allarme, non lo fa a capocchia.Presidente, il Copasir in queste ore di "disinformatia" -chiamano i russi il lento insinuarsi delle fake news nel tessuto sociale- ha parecchio lavoro. È brutto dire che "l'avevamo detto", eppure "l'avevate detto", no? «Sì. Avevamo avvertito che la Russia utilizzava l'energiafattore di potenza e che era assolutamente necessario affrancarci dalla dipendenza sia diversificando le fonti sia aumentando la produzione nazionale, avevano anche scritto che con ...

