In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Maggio: “Per la sanità non hanno soldi, ma per le armi (Di mercoledì 11 maggio 2022) IL DOSSIER Raffaele Donini: “Il governo non ha soldi per la sanità, per le armi sì” Il Responsabile Salute: “4 miliardi di spese per l’emergenza Covid e zero rimborsi” di Giampiero Calapà e Natascia Ronchetti Aggressori e aggrediti di Marco Travaglio Dal 24 febbraio non puoi dire nulla sulla Russia e l’Ucraina senza che il bimbominkia di turno t’interrompa per ricordarti col ditino alzato che “c’è un aggressore e un aggredito”, come se tu l’avessi mai negato o messo in dubbio. Purtroppo la constatazione di chi ha Fatto cosa, degna di Max Catalano, non vale più Guerra in Ucraina Gli Usa: “Mosca allunga i tempi”. Macron e Xi “promotori di pace” Sul campo: scoperti a Kharkiv corpi di soldati russi abbandonati. La Bielorussia rafforza la frontiera con Kiev di Giampiero Gramaglia Conflitto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) IL DOSSIER Raffaele Donini: “Il governo non haper la, per lesì” Il Responsabile Salute: “4 miliardi di spese per l’emergenza Covid e zero rimborsi” di Giampiero Calapà e Natascia Ronchetti Aggressori e aggrediti di Marco Travaglio Dal 24 febbraio non puoi dire nulla sulla Russia e l’Ucraina senza che il bimbominkia di turno t’interrompa per ricordarti col ditino alzato che “c’è un aggressore e un aggredito”, come se tu l’avessi mai negato o messo in dubbio. Purtroppo la constatazione di chi hacosa, degna di Max Catalano, non vale più Guerra in Ucraina Gli Usa: “Mosca allunga i tempi”. Macron e Xi “promotori di pace” Sul campo: scoperti a Kharkiv corpi di soldati russi abbandonati. La Bielorussia rafforza la frontiera con Kiev di Giampiero Gramaglia Conflitto ...

