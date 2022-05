In Conferenza Stato Regioni il Fondo Unico sul Turismo alla presenza del ministro Garavaglia

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – La, presieduta dal governatore friulano Massimiliano Fedriga, ha incontrato oggi (11 maggio) ildel, Massimo. L’occasione ha consentito un confronto a 360 gradi sulle priorità per utilizzare ildel. Si tratta di risorse previste sia per la parte corrente che in contro capitale. Nello specifico, la posizione delleè stata illustrata dall’assessore della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, coordinatore della Commissionedelladelle. L'articolo L'Opinionista.