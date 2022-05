In caso di attacco la Gran Bretagna sosterrà la Svezia e la Finlandia. Johnson ha firmato una dichiarazione di solidarietà con le due nazioni scandinave (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Gran Bretagna, in caso di attacco da parte della Russia, sosterrà Svezia e la Finlandia. È quanto ha annunciato il Primo ministro, Boris Johnson a proposito dell’opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato. Johnson ha firmato una dichiarazione di solidarietà con Svezia e la Finlandia Johnson, giunto oggi in Svezia, ha firmato una dichiarazione di solidarietà politica, un analogo documento sarà siglato, tra qualche ora, anche in Finlandia . “Siamo fermi e inequivocabili nel nostro sostegno sia alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) La, indida parte della Russia,e la. È quanto ha annunciato il Primo ministro, Borisa proposito dell’opportunità che le dueaderiscano alla Nato.haunadicone la, giunto oggi in, haunadipolitica, un analogo documento sarà siglato, tra qualche ora, anche in. “Siamo fermi e inequivocabili nel nostro sostegno sia alla ...

