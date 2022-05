Advertising

leggoit : Ilenia Fabbri, uccisa dal marito perché «voleva vedersi riconosciuta i propri diritti di moglie e lavoratrice» -

il Resto del Carlino

... con le quali la Corte d'Assise di Ravenna - come riportato dai due quotidiani locali - ha spiegato la ragione dei due ergastoli inflitti il 28 febbraio scorso per la morte della 46enne...stata confermata dalla corte d'appello di Bologna la condanna a 5 anni e 4 mesi per Pierluigi Barbieri , già condannato all'ergastolo a gennaio per l'omicidio di, avvenuto nel febbraio 2021 a Faenza e commissionato - stando alla sentenza di primo grado - dell'ex marito della vittima, Claudio Nanni: l'uomo, assistito dall'avvocato Simone Balzani, ... Ilenia Fabbri uccisa perché "voleva i diritti di moglie e lavoratrice" La confessione del sicario ha trovato ampi riscontri nelle indagini, autopsia compresa. Mentre l'ex marito, indicato come mandante del delitto, ha mentito a partire dalle giustificazioni ...con le quali la Corte d'Assise di Ravenna - come riportato dai due quotidiani locali - ha spiegato la ragione dei due ergastoli inflitti il 28 febbraio scorso per la morte della 46enne Ilenia Fabbri, ...