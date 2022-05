Il Volo, esce la nuova versione di “Grande amore” (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de Il Volo.Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande amore”. Ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l'arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo.Il 15 maggio riprende il tour mondiale partendo da Barcellona.-foto ufficio stampa Il Volo –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything ()”, il nuovo brano de Il.Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del maestro Enrico Melozzi, della hit “”. Ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l'arrangiamento e dandovita a un brano che ha segnato la carriera de Il.Il 15 maggio riprende il tour mondiale partendo da Barcellona.-foto ufficio stampa Il–(ITALPRESS).

