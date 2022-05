Il Volo, esce il nuovo arrangiamento di “Grande amore” (Di mercoledì 11 maggio 2022) esce il nuovo brano de Il Volo You are my everything: tutte le date del tour annunciate Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de IL Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock! Il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)ilbrano de IlYou are my everything: tutte le date del tour annunciate Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything ()”, ilbrano de IL, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il. Un singolo in crndo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock! Il ...

Advertising

sorpacinotto : @terzocassetto Il medico di base va a prenotazioni. A volte però ti fa attendere fuori da un ingresso secondario e… - karmsensei : il 19 esce la seconda trilogia di shatter me e volo, l’ho finita proprio in tempo la prima ?????????? - high0per : Ovviamente io alle 5 che esce la seconda tracklist sono in pieno volo???? - per_il_aria : ODDIO MO ESCE NUNZIO A BALLARE VOLO - AlyssaArmas1 : @ItzanAlien_ @deus_katumwa Quando cadi da una certa altezza è molto probabile che muori di infarto in volo, oppure… -