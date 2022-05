Il telegramma di Putin al capo della repubblica autoproclamata di Donetsk: «Avanti fino alla vittoria» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il capo della repubblica Popolare (autoproclamata, ndr) di Donetsk Denis Pushilin per la festa nazionale della repubblica di oggi, dicendo in un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino di essere fiducioso in una vittoria. «Sono fiducioso che i nostri sforzi congiunti ci permetteranno di superare ogni ostacolo e ottenere una vittoria», si legge nel telegramma. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. «I contatti sono in corso», ha detto a Radio Sputnik. Leggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass il presidente russo Vladimirsi è congratulato con ilPopolare (, ndr) diDenis Pushilin per la festa nazionaledi oggi, dicendo in unpubblicato sul sito del Cremlino di essere fiducioso in una. «Sono fiducioso che i nostri sforzi congiunti ci permetteranno di superare ogni ostacolo e ottenere una», si legge nel. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. «I contatti sono in corso», ha detto a Radio Sputnik. Leggi ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Donetsk, Putin invia telegramma a capo Repubblica autoproclamata: 'Vinceremo' - zazoomblog : Diretta Lurlo dello zar contro Zelensky: Perché vinceremo noi. Il telegramma di Putin che fa salire la tensione -… - zazoomblog : Diretta Lurlo dello zar contro Zelensky: Perché vinceremo noi. Il telegramma di Putin che fa salire la tensione -… - gbponz : @davcarretta leggeva il telegramma ricevuto da Putin. - AlessandraIanne : RT @EurovoxNews: ESTERO | Si festeggia il #FreedomDay in #sudafrica per la fine dell'#Apartheid e #Putin manda un telegramma per l'occasion… -