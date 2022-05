Il tandem italo-americano che può fermare lo zar

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il vertice bilaterale tra Mario Draghi e Joe Biden non poteva svolgersi in un momento più favorevole per l’Italia a livello internazionale (ovviamente al netto dei tragici avvenimenti in Ucraina). Come ipotizzato alla vigilia, il premier italiano ha potuto far valere alla Casa Bianca tutto il suo prestigio internazionale e la sua autorevolezza in una fase delicata per diversi motivi: dal rallentamento dell’economia globale alla ridefinizione dei rapporti di forza in Europa, l’Italia può giocare un ruolo di primo piano proprio grazie alla figura di Draghi. Ovviamente l’incontro a Washington ha dovuto prendere le mosse dalla guerra tra Russia e Ucraina, in una fase in cui Vladimir Putin si trova sempre più in difficoltà per la lentezza con cui si stanno svolgendo le operazioni militari. Draghi e Biden hanno giustamente ribadito come l’invasione dell’Ucraina abbia prodotto un ...