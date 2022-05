Il senatore vicino a Biden: «Cosa facciamo se Putin colpisce un paese della Nato?» (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Che Cosa faremmo se Putin decidesse di sconfinare in Moldavia o in Georgia? Come dovremmo reagire se un missile russo dovesse colpire il territorio della Nato? Dobbiamo prepararci per tutti i possibili scenari, restando uniti». Il seNatore Christopher Coons è il parlamentare più vicino al presidente Biden. E in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi prefigura scenari inquietanti sugli sviluppi della guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina. Anche se precisa che non sta chiedendo di inviare i soldati americani o dell’Alleanza Atlantica a combattere: «No, non sto chiedendo nulla di tutto ciò. Credo, invece, che il Congresso americano e gli alleati si debbano interrogare sul percorso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Chefaremmo sedecidesse di sconfinare in Moldavia o in Georgia? Come dovremmo reagire se un missile russo dovesse colpire il territorio? Dobbiamo prepararci per tutti i possibili scenari, restando uniti». IlChristopher Coons è il parlamentare piùal presidente. E in un’intervista rilasciata al CorriereSera oggi prefigura scenari inquietanti sugli sviluppiguerra scatenata da Vladimirin Ucraina. Anche se precisa che non sta chiedendo di inviare i soldati americani o dell’Alleanza Atlantica a combattere: «No, non sto chiedendo nulla di tutto ciò. Credo, invece, che il Congresso americano e gli alleati si debbano interrogare sul percorso ...

