Il regime cinese arresta e poi rilascia il cardinale Zen: un brutto segnale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma. E’ stato rilasciato su cauzione alle 23 ora locale di oggi, il cardinale Joseph Zen Ze-kiun, novant’anni compiuti lo scorso gennaio. Era stato arrestato a Hong Kong ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma. E’ statoto su cauzione alle 23 ora locale di oggi, ilJoseph Zen Ze-kiun, novant’anni compiuti lo scorso gennaio. Era statoto a Hong Kong ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

dcalpirela : RT @giubileif: Il Cardinale Zen (90 anni), da sempre in prima linea a difesa della libertà, della religione cattolica e del popolo di Hong… - VittorioFerram1 : RT @giubileif: Il Cardinale Zen (90 anni), da sempre in prima linea a difesa della libertà, della religione cattolica e del popolo di Hong… - MenegazziMarina : RT @giubileif: Il Cardinale Zen (90 anni), da sempre in prima linea a difesa della libertà, della religione cattolica e del popolo di Hong… - MTuratello : RT @giubileif: Il Cardinale Zen (90 anni), da sempre in prima linea a difesa della libertà, della religione cattolica e del popolo di Hong… - albertocaldana : RT @giubileif: Il Cardinale Zen (90 anni), da sempre in prima linea a difesa della libertà, della religione cattolica e del popolo di Hong… -