Advertising

fisco24_info : Il re di Binance cerca spazio in Italia: «Le crypto rivoluzionano il denaro»: Il miliardario Changpeng Zhao: «Cript… - ConsMeditchain : Il re di Binance cerca spazio in Italia: «Le crypto rivoluzionano il denaro» - yienh : $FITFI UN + 125% VAMOS mas cerca del 1$ ? @StepApp_ @BinanceES @binance #FITFI #STEPAPP -

Il Sole 24 ORE

Con il gigante bancario HSBC chedi entrare nel metaverso, la Sandbox ha accolto la banca ... Hanno rapidamente raccolto $ 150 milioni in un round di finanziamento guidato da, con i fondi ...In pratica, il CEO diha elogiato la Francia per i suoi regolamenti 'pro - crypto', mentredi far registrarepresso il regolatore dei mercati francesi AMF come un 'fornitore di ... Il re di Binance cerca spazio in Italia: «Le crypto rivoluzionano il denaro» Changpeng Zhao, meglio conosciuto come CZ, è a Roma. Il cinese, CEO di Binance sponsor della Lazio, si trova in Italia in occasione del 'Blockchain Week", il ...Il miliardario Changpeng Zhao: «Criptovalute futuro anche per l’Italia, realtà favorevole all’innovazione e con competenze qualificate. Binance rispetta da sempre le regole» ...