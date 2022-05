Il racconto di una volontaria all’Eurovision:”Ballavamo e ci hanno molestate” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Quei ballerini ci hanno fissato a lungo e dopo si sono avvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siamo rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato stanza della festa“. Queste le parole di una volontaria, che ha raccontato al Corriere della sera di come lei e altre due ragazze che aiutano durante l’evento che quest’anno è ospitato a Torino, avrebbero subito molestie nel backstage dell’Eurovision Song Contest 2022. Vi raccomandiamo... Il look Anni '60 di Monika Liu, che all'Eurovision porta in finale la Lituania La testimone dovrebbe avere 20 anni e all’Eurovision aiuta i membri della delegazione con la lingua e la logistica. “Li aiutiamo con la lingua, prenotiamo i ristoranti o i taxi. I ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Quei ballerini cifissato a lungo e dopo si sono avvicinati.vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siamo rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato stanza della festa“. Queste le parole di una, che ha raccontato al Corriere della sera di come lei e altre due ragazze che aiutano durante l’evento che quest’anno è ospitato a Torino, avrebbero subito molestie nel backstage dell’Eurovision Song Contest 2022. Vi raccomandiamo... Il look Anni '60 di Monika Liu, che all'Eurovision porta in finale la Lituania La testimone dovrebbe avere 20 anni eaiuta i membri della delegazione con la lingua e la logistica. “Li aiutiamo con la lingua, prenotiamo i ristoranti o i taxi. I ...

