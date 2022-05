Il primo stop al gas russo verso l’Europa e l’Italia arriva dall’Ucraina | cosa succede a Sokhranivka

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle prime ore di stamattina arriverà ilai flussi di gas. Ma a deciderlo non sarà Gazprom. Il gestore del sistema di trasporto di Gas dell’Ucraina (GTSOU) ha annunciato che a causa dell’occupazione del Donbass il punto di ingresso disi bloccherà. Ferma anche la stazione di compressione di confine (CS) Novopskov sul gasdotto Soyuz. I flussi, ha fatto sapere il gestore, potrebbero essere reindirizzati a Sudzha, in Russia. Ma Mosca ha già avvertito che è impossibile spostare tutti i volumi e che non ci sono pericoli che consigliano di farlo. Di certo la stazione è occupata da russi e separatisti e da questa rotta passano 32,6 milioni di metri cubi di gas destinato alogni giorno. Il gasdotto Soyuz e Novopskov Quel punto di transito ...