Il primo bosco biosostenibile in Italia | in 20 anni neutralizzate 600 tonnellate di CO2

Pioppi neri e bianchi, aceri, frassini, tigli: tremila nuovi alberi su una superficie di 6 ettari e la neutralizzazione, nei prossimi 10 anni, di 170 tonnellate di CO2, oltre ad una mole consistente di altri inquinanti (polveri fini, ossido di azoto, ecc). In 20 anni il "risparmio" di CO2 sarà di 600 tonnellate, per arrivare addirittura a 1400 tonnellate 10 anni dopo. Sono i numeri del primo bosco biosostenibile e partecipato d'Italia, inaugurato nei giorni scorsi a Montopoli, in Valdarno, con un investimento totale di circa 2,2 milioni di euro, grazie al contributo di 250 mila euro di Unicoop Firenze e dei soci che hanno partecipato al progetto "Abbraccia un albero".

