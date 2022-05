Il premier polacco | ' Putin più pericoloso di Hitler e Stalin | perché ha armi più letali'

Advertising

Il premier polacco Morawiecki al Daily Telegraph: «Putin è più pericoloso di Hitler o Stalin, ha a disposizione armi pi…

Adnkronos

A scriverlo, in un intervento per il 'Daily Telegraph', è il premier polacco Mateusz Morawiecki, sostenendo la necessità di spazzare via "la mostruosa ideologia" del leader russo e di "deputinizzare il mondo". (Adnkronos) – Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin, "ha a sua disposizione armi più letali" e può ricorrere ad Internet per diffondere la sua propaganda.